В отделение судебных приставов Фрунзенского района города Владимира обратилась мама подростка,...

В отделение судебных приставов Фрунзенского района города Владимира обратилась мама подростка, права которого были нарушены. Мальчик после развода родителей находился под её опекой, а родной отец в течение нескольких лет уклонялась от оказания материальной помощи своему ребенку, в результате чего накопил большой долг.Чтобы восстановить нарушенные права подростка, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания денежных средств с банковских счетов 39-летнего мужчины. Кроме того, установлено, что в собственности мужчины имеется седельный тягач линейки автомобилей "КамАЗ", сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.После применения мер принудительного характера, мужчиной погашен долг перед взыскателем в полном объеме.Фото https://www.pxfuel.com/