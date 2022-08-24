Медицинские работники Областного перинатального центра прошли повторную иммунизацию вместе с...

Медицинские работники Областного перинатального центра прошли повторную иммунизацию вместе с главным врачом Тумановой Надеждой Геннадьевной в Городской клинической больнице №5, сообщает департамент здравоохранения Владимирской области.Надежда Туманова отметила: "Мы понимаем, что осуществляя свою деятельность в "якорном" учреждении родовспоможения области, защитить себя, своих пациентов и ближайшее окружение крайне необходимо. Мы работаем со сложным контингентом беременных высокой группы риска и недоношенных, ослабленных деток. Чрезвычайно важно сохранять здоровье и избегать распространения тяжелого заболевания среди пациенток, деток и персонала в социально значимом учреждении".- Благодарим администрацию и коллег Городской больницы №5 за проведение вакцинации! Все четко, быстро, дружелюбно! - поблагодарили медицинские работники Перинатального облцентра.Фото департамент здравоохранения Владимирской области.