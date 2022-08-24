Владимирский писатель, уроженец Гусь-Хрустального района, Анатолий Шаров выпустил новую книгу....

Владимирский писатель, уроженец Гусь-Хрустального района, Анатолий Шаров выпустил новую книгу. Одиннадцатую по счету. Это сборник рассказов "Волкодав".Все его истории невыдуманные и взяты из жизни. Многие из них люди рассказали автору во время приемов. Шаров работает в приемной президента и по долгу службы помогает гражданам решать их проблемы.Анатолий Шаров, член Союза писателей России:- Эта книга 11-ая, 10 предыдущих были, ну, они примерно тема такая же - житейская! В основном, повести и рассказы были о нашей сегодняшней жизни, о взаимоотношениях простых людей и органов власти.