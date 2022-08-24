На предприятии «РМ Нанотех» во Владимире производят мембраны для очистки и опреснения воды....

На предприятии «РМ Нанотех» во Владимире производят мембраны для очистки и опреснения воды.Спектр применения очень широкий: для водоподготовки в энергетике и электронике, регенерации компонентов из сточных вод, в производстве продуктов питания и напитков, фармацевтике и медицине, а также в очистке стоков, в том числе сложных, например, для сферы ЖКХ, полигонов ТБО и промышленных предприятий, и для опреснения морской воды. Можно установить мембранный комплекс в многоквартирном доме, чтобы из кранов текла чистая вода.География поставок владимирских мембран — по России и за рубежом. Особенно большой спрос - на Ближнем Востоке, где они нужны для опреснения морской воды. В нашей стране это единственное предприятие, которое производит такую продукцию. Оно обеспечивает технологическое преимущество России на международном рынке мембранных технологий. Важное для работы на будущее направление – создание на базе предприятия профильного центра компетенций, «мембранной школы».Создание такого центра позволит предприятию не только производить продукцию, но и на постоянной основе вести научные исследования, распространять свои наработки, развиваться. А также расширит возможности получения мер господдержки.«Выгода от создания центра не только самому предприятию, но и всему региону. Области важно, чтобы промышленность развивалась, создавала больше рабочих мест, обеспечивала налоги в бюджет. Мы сможем строить больше дорог, коммуникаций, соцобъектов, масштабировать программы социальной поддержки. И, конечно, такие передовые предприятия формируют репутацию нашего региона», - сообщил глава региона Александр Авдеев в своем telegram-канале.Фото: avo.ru/