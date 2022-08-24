Дым горящих рязанских лесов сегодня ночью накрыл Владимирскую область. Самое большое задымление...

Дым горящих рязанских лесов сегодня ночью накрыл Владимирскую область. Самое большое задымление наблюдалось в Петушинском районе. Непосредственно на территории 33 региона, сообщают в департаменте лесного хозяйства, на данный момент действуют два очага лесных пожаров, но все они под контролем. А вот огонь из Рязанской области приближается к границе нашего региона.Евгений Малышев, директор департамента лесного хозяйства Владимирской области:– Вчера в 17 часов закончена была разведка авиационная, наблюдем распространение огня на северо-запад сегодня. К сожалению, если вот в понедельник я говорил, что 27 километров, то за двое суток пожар приблизился к Владимирской области еще на 4 километра.Сегодня ветер дует в сторону Московской области и пожар пока обходит наш регион стороной, но предсказать, что будет завтра - сложно, говорят специалисты. Круглосуточно работает оперативный штаб. Сегодня глава региона Александр Авдеев направил письмо на имя командующего Западным военным округом по вопросу возможного привлечения их сил и средств в случае ухудшения ситуации. Применение тактики встречного пала пока не требуется, говорят в региональном управлении МЧС. Торфяники - под контролем.Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:– При появлении каких-либо дымарей, были моменты в течение прошлых суток, пять дымарей, пеньки задымылись, их сразу ликвидировали. То есть здесь сложности не представляет. И техника пока на караул остается, чтобы не создавалась угроза повторного возникновения торфяника.