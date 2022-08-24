Некоторые владимирцы утверждают, что в этом был виноват смог

24 августа примерно в 9:20 утра во Владимире случилось дорожно-транспортное происшествие. Материалы были в группе «Подслушано Автомобилистов | Владимир».Рейсовый автобус №32, как можно заметить из видео-материала очевидца, подрезал легковой автомобиль, который резко затормозил перед общественным транспортом. И автобус резко свернул на обочину вправо.Однако некоторые пользователи утверждают, что инцидент случился из-за смога в городе.Информации о пострадавших нет.