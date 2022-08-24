Во Владимирской области может появиться новый центр компетенций в сфере нанотехнологий. Глава...

Во Владимирской области может появиться новый центр компетенций в сфере нанотехнологий. Глава региона Александр Авдеев посетил предприятие, на котором занимаются производством и разработкой мембранных технологий. Репортаж Анастасии Сахаровой.От Новой Зеландии до Мексики. На карте мира - 50 стран , отмеченных флажками. В них предприятие экспортирует свой продукт- мембраны, которые используются в самых разных сферах - от медицины до строительства. Но главное предназначение материала- очистка стоков мусорных полигонов , опреснение морской воды и очищение питьевой.– Мы делаем топ-топ.. Самый высокий уровень. А чтобы его сделать, нужно высококлассное сырье.И здесь пандемия и европейские санкции наложили свой отпечаток. В стране небольшой выбор сырьевых позиций. На помощь пока приходят ближнее зарубежье и Китай.Иван Баженов, генеральный директор группы компаний "Полимерсинтез":– Проблемы, понятно, с финансовой логистикой, с потоками, с транспортной логистикой в последнее время. И эти вопросы, я так понимаю,руководство пытается это решать.Возможным решением проблем может стать профильный центр компетенций. Создать так называемую "мембранную школу" предложили в "РОСНАНО". Глава региона Александр Авдеев идею поддержал.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Если этот рынок не завоевывать, не представлять продукцию как перспективную, которая более эффективно производит очистку, нежели традиционные технологии, не показывать, что это лучшие образцы, конечно, сам по себе рынок не разовьется. Нужно этим заниматься. Поэтому договорились, что пригласим сюда коллег из федеральных министерств и ведомств.Центр компетенций поможет заручиться помощью Минпрома и Минсельхоза, найти партнеров в Росатоме. Вывести предприятие на новый уровень. И обеспечить страну новейшими мембранными технологиями.Анастасия Сахарова. Семен Карпов.Вести-Владимир