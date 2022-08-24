Глава города Владимира Андрей Шохин подписал постановление об организации работы ярмарок-выставок...

Глава города Владимира Андрей Шохин подписал постановление об организации работы ярмарок-выставок сельскохозяйственной продукции. Помимо уже работающей с 1 июля ярмарки сельскохозяйственной продукции на территории парковки напротив д. 10 по ул. Батурина, ярмарки-выставки сельскохозяйственной продукции откроются в районе д. №62 по ул. Юбилейной и в районе д. №15 по ул. Василисина. Ярмарки сельскохозяйственной продукции будут работать с 1 сентября по 14 ноября 2022 года.На них будет организовано проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также контроль за качеством реализуемой продукции. В период работы ярмарок осуществляется взаимодействие с УМВД России по г. Владимиру по вопросам обеспечения общественного порядка, рассказали в пресс-службе администрации г. Владимира.Фото: https://vladimir-city.ru/