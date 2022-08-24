Серьезное происшествие произошло во Владимире 24 августа. По данным дорожной полиции, пассажирский автобус 32-го маршрута подрезала легковушка. Инцидент случился около девяти часов утра,

Серьезное происшествие произошло во Владимире 24 августа. По данным дорожной полиции, пассажирский автобус 32-го маршрута подрезала легковушка. Инцидент случился около девяти часов утра, когда транспорт был переполнен. К счастью, столкновения удалось избежать – водитель автобуса успел вовремя нажать на тормоз. Однако при экстренном торможении пострадала одна из пассажирок. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области Водитель