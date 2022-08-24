Вечером 23 августа на улице Мира города Владимир загорелся многоквартирный дом №6А. Сообщение в службу спасения поступило в 17:43. На вызов незамедлительно выдвинулись 8 единиц техники, 29

Вечером 23 августа на улице Мира города Владимир загорелся многоквартирный дом №6А. Сообщение в службу спасения поступило в 17:43. На вызов незамедлительно выдвинулись 8 единиц техники, 29 человек личного состава МЧС России. К моменту их прибытия уже полыхала одна из квартир на 7-м этаже. Для эвакуации жителей и тушения пожара, спасатели сформировали 3 звена газодымозащитной