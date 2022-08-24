Их главные задачи - борьба с преступностью и охрана правопорядка. Сегодня на Соборной площади...

Их главные задачи - борьба с преступностью и охрана правопорядка. Сегодня на Соборной площади Владимира прошел торжественный строевой смотр, посвященный 78-летию образования регионального Управления внутренних дел.За семь месяцев этого года сотрудники областной полиции зарегистрировали более 9 тысяч преступлений, в том числе 2 с половиной тысячи относящихся к категории тяжких и особо тяжких. На сегодня более половины из них уже раскрыто. Благодаря мерам, предпринятым сотрудниками ГИБДД, на треть сократилось количество происшествий с участием нетрезвых водителей и число погибших в таких ДТП. После смотра личного состава, вручения наград стражи порядка прошлись по площади торжественным маршем.Сергей Вдовин, начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области:– В нашем регионе одномоментно произошло становление как нашего региона так и органов правопорядка, органы правопорядка всегда находятся на страже закона и будут и дальше с честью нести его.