Сотрудники МЧС эвакуировали 46 человек

23 августа вечером спасателям МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме во Владимире. Речь идет о многоквартирном доме по улице Мира.Спасатели-пожарные оперативно прибыли на место происшествия и увидели густой дым, валящий из 7 этажа. Благодаря пожарным, огонь не успел распространиться. Возгорание, площадь которого составило 5 квадратных метров, было ликвидировано. От огня пострадала только кухня одной из квартир. Погибших и пострадавших нет.Кроме того, 5 людей спасли, забрав из здания с помощью спасательных устройств. Эвакуированы 46 человек, в их числе 4 ребенка.