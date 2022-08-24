Таким образом, за минувшие сутки ликвидировано горение на 15 га.
На утро 24 августа действовало 2...
Таким образом, за минувшие сутки ликвидировано горение на 15 га.
На утро 24 августа действовало 2 очага лесных пожаров площадью чуть более 1,2 га.
«В тушении лесных пожаров задействовано 247 человек, 200 единиц техники. Сформированный резерв из 93 человек и 100 единиц техники находится в повышенной готовности. По просьбе главы региона Александра Авдеева из Московской области к нам прибыла группировка сил и средств общей численностью 73 единицы техники и 160 человек, они дислоцируются в Петушинском, Селивановском и Гусь-Хрустальном районах, готовы приступить к работе в случае необходимости», – сообщил директор Департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.
Ситуация в регионе мониторится постоянно. Дважды в день проводится авиаразведка, в лесах работают 50 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель», задействованы 147 патрульных групп.
«Впадать в панику не стоит. Никакой угрозы возникновения чрезвычайной ситуации нет», – заявил Евгений Малышев. В целом ситуацию с лесными пожарами он оценил как стабильную. Впрочем, в случае необходимости на помощь в борьбе со стихией лесникам и спасателям придут военные – соответствующие договорённости уже достигнуты, в превентивном порядке.
Заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов призвал жителей области ответственно подходить к соблюдению введённого в регионе особого противопожарного режима: воздержаться от походов в лес, разведения открытого огня и проведения огневых работ.
Фото пресс-служба ГУ ЧС по Владимирской области.