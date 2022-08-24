Таким образом, за минувшие сутки ликвидировано горение на 15 га. На утро 24 августа действовало 2...

Таким образом, за минувшие сутки ликвидировано горение на 15 га.На утро 24 августа действовало 2 очага лесных пожаров площадью чуть более 1,2 га.«В тушении лесных пожаров задействовано 247 человек, 200 единиц техники. Сформированный резерв из 93 человек и 100 единиц техники находится в повышенной готовности. По просьбе главы региона Александра Авдеева из Московской области к нам прибыла группировка сил и средств общей численностью 73 единицы техники и 160 человек, они дислоцируются в Петушинском, Селивановском и Гусь-Хрустальном районах, готовы приступить к работе в случае необходимости», – сообщил директор Департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.Ситуация в регионе мониторится постоянно. Дважды в день проводится авиаразведка, в лесах работают 50 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель», задействованы 147 патрульных групп.«Впадать в панику не стоит. Никакой угрозы возникновения чрезвычайной ситуации нет», – заявил Евгений Малышев. В целом ситуацию с лесными пожарами он оценил как стабильную. Впрочем, в случае необходимости на помощь в борьбе со стихией лесникам и спасателям придут военные – соответствующие договорённости уже достигнуты, в превентивном порядке.Заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов призвал жителей области ответственно подходить к соблюдению введённого в регионе особого противопожарного режима: воздержаться от походов в лес, разведения открытого огня и проведения огневых работ.Фото пресс-служба ГУ ЧС по Владимирской области.