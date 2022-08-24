Сегодня брифинг о ситуации в регионе с природными пожарами, мерах по их ликвидации и...

Сегодня брифинг о ситуации в регионе с природными пожарами, мерах по их ликвидации и профилактической работе провели директор Департамента лесного хозяйства Евгений Малышев и заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов.В частности, заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов сообщил, что принято по фактам пожаров 68 постановлений об отказе от возбуждения уголовного дела. Один материал передан по подследственности по поджогу умышленному, и 5 уголовных дел сейчас по фактам пожаров, где причинен материальный ущерб лесхозам порядка 3 миллионов 700 тысяч рублей.Он отметил, что данные уголовные дела находятся в производстве. Причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. Уголовные дела возбуждены по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации по части первой — уничтожение или повреждение лесного имущества по неосторожности, причиняющее материальный ущерб.- Если материальный ущерб достигает более 10 тысяч рублей, значит, возбуждается автоматически уголовное дело в отношении установленного лица, уточнил Юрий Арбузов. - По таким уголовным делам ответственность лиц установить сложно, так как, естественно свидетелей нет.О других подробностях "Вести - Владимир" расскажут в следующих выпусках новостей, на нашем сайте и в соцсетях,Фото: пресс-служба обладминистрации.