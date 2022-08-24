На территории региона за прошедшие сутки 24 августа лабораторно подтверждено 179 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 24 августа лабораторно подтверждено 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
37 - во Владимире
23 — в Муромском районе
16 — в Петушинском районе
15 — в Александровском районе
18 — в Гусь-Хрустальном районе
11 — в Ковровском районе
9 — в Кольчугинском районе
13 — в Суздальском районе
4 — в Вязниковском районе
7 — в Камешковском районе
9 — в Радужном
6 — в Юрьев-Польском районе
2 — в Меленковском районе
1 — в Собинском районе
6 — в Киржачском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 154 977 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).