На территории региона за прошедшие сутки 24 августа лабораторно подтверждено 179 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 24 августа лабораторно подтверждено 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.37 - во Владимире23 — в Муромском районе16 — в Петушинском районе15 — в Александровском районе18 — в Гусь-Хрустальном районе11 — в Ковровском районе9 — в Кольчугинском районе13 — в Суздальском районе4 — в Вязниковском районе7 — в Камешковском районе9 — в Радужном6 — в Юрьев-Польском районе2 — в Меленковском районе1 — в Собинском районе6 — в Киржачском районе1 — в Судогодском районе1 — в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 154 977 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).