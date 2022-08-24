За последние сутки во Владимирской области выявлено еще 179 случаев заражения коронавирусом. Это на 18 больше, чем накануне. Госпитализировано 29. Это на 6 меньше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявлено еще 179 случаев заражения коронавирусом. Это на 18 больше, чем накануне. Госпитализировано 29. Это на 6 меньше, чем днем ранее. \ Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 154 977. В лидерах по приросту Владимир – 37 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 23.