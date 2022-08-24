ВТБ Лизинг запустил специальные условия финансирования на приобретение автомобилей и техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по программе льготного лизинга ..

ВТБ Лизинг запустил специальные условия финансирования на приобретение автомобилей и техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по программе льготного лизинга Минпромторга РФ. Теперь покупатели транспортных средств в дополнение к скидке до 10% от стоимости одной машины могут оформить их в лизинг без авансового платежа. В настоящий момент по программе льготного лизинга 2022 года доступны автомобили и техника российских марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КАМАЗ, ВОЛГОБАС, ВИС, ЛИАЗ, КАВЗ, НЕФАЗ, УРАЛ. Срок лизинга по программе — от 12 до 60 месяцев.«ВТБ Лизинг принял решение снизить аванс до 0% на автомобили и технику, доступные по программе льготного лизинга Минпромторга РФ, с целью поддержать развитие малого и среднего бизнеса в текущей экономической ситуации. Это позволит компаниям из разных сфер бизнеса без первоначальных вложений и со скидкой приобретать необходимые машины в лизинг», — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.Подать заявку на получение транспортного средства в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8-800-551-19-18.