Под влияние мошенников чаще всего попадают те, кто живет или подолгу остается в квартире один и не...

Под влияние мошенников чаще всего попадают те, кто живет или подолгу остается в квартире один и не может за себя постоять: одинокие граждане, пенсионеры и люди старшего возраста.Несмотря на постоянные предупреждения, граждане продолжают доверять аферистам и безоговорочно следуют их указаниям.В январе – июле 2022 года региональные полицейские зарегистрировали 1 640 фактов хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Почти все из них – так называемые «дистанционные мошенничества», когда злоумышленник, используя компьютерные и телефонные сети, воздействует на сознание потерпевшего путем обмана, склоняет к передаче денег удаленным образом.Кроме того, сотрудники полиции зафиксировали 89 фактов мошенничеств, совершенных контактно, то есть в данном случае аферисты, представляясь работниками какой-либо сферы, лично общаются с гражданами.Как сообщают представители УМВД по Владимирской области, жертвами мошенников становятся как молодые люди, так и граждане пожилого возраста. Причиненный местным жителям материальный ущерб еженедельно достигает сумм в несколько миллионов рублей. Только за последнюю неделю потерпевшие отдали аферистам больше 10 миллионов рублей.Так, 17 августа неизвестный позвонил на телефон 69-летней жительнице Москвы, находившейся в Муроме и, под предлогом приостановления сомнительной банковской операции, мошенническим путем завладел принадлежащими ей деньгами в сумме, превышающей 1 млн. рублей. Женщина перевела свои сбережения на указанные аферистом реквизиты.Днем ранее злоумышленник, представившись сотрудником банка, под предлогом отмены якобы мошеннических операций, обманом завладел деньгами в сумме 930 000 рублей, принадлежащими 50-летнему жителю Владимира, которые он, следуя указанию мошенника, перевел на несколько банковских счетов.Фото: https://mvdmedia.ru/