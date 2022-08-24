Знака великого князя Андрея Боголюбского удостоен Александр Сухарев. Так высоко оценили вклад...

Знака великого князя Андрея Боголюбского удостоен Александр Сухарев.Так высоко оценили вклад заслуженного юриста России, писателя и журналиста в развитие культуры и искусства края и многолетнюю плодотворную деятельность. В июне этого года Александр Петрович отметил 85-летие. За плечами - насыщенная событиями жизнь. Александр Сухарев известен как автор множества книг и публикаций. Один из самых последних трудов писатель посвятил царю Ивану Грозному.