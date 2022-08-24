Уровень рек значительно понизился и продолжает падать

Вследствие летней аномальной жары во Владимирской области усыхают реки.К концу августа измерили уровень воды в Оке и Клязьме, который оказался ниже нормы на 1, 5 метра.В реке Клязьма на территории Владимира уровень воды достиг отметки «-151см» относительно нормального уровня. Об этом сообщил «AllRivers».Уровень в Оке в черте Мурома на 24 августа составляет «-98 см», что практически в два раза меньше рекордного значения падения уровня воды.Синоптики и МЧС сообщают, что засушливая погода продлится до конца этой недели минимум. Осадков же синоптики не обещают.