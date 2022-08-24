Следователи Отделения МВД России по Гороховецкому району завершили расследование уголовного дела в...

Следователи Отделения МВД России по Гороховецкому району завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя одной из районных деревень.Установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, зная, что гаражный бокс, в котором он ранее работал, не закрывается, проник в помещение, откуда похитил электроинструменты. Потерпевший обратился в полицию, заявив материальный ущерб в сумме 8 000 рублей. Он был задержан и добровольно выдал похищенное имущество, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Свою вину местный житель признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.