Ленинский районный суд областной столицы приговорил жителя Судогодского района к тюрьме за сбыт наркотиков. В мае текущего года мужчина незаконно приобрел смесь, с содержанием

Ленинский районный суд областной столицы приговорил жителя Судогодского района к тюрьме за сбыт наркотиков. В мае текущего года мужчина незаконно приобрел смесь, с содержанием метилэфедрона. Товар в дальнейшем он собирался продать. Он вышел на женщину, состоящую в сговоре с оперативниками. 13 числа подсудимый передал «покупательнице» наркотик, после чего его задержали сотрудники полиции. Свою вину мужчина