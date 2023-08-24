Аварийная бригада из Владимира заступила на вахту в подшефном Докучаевске. В ее составе слесари,...

Аварийная бригада из Владимира заступила на вахту в подшефном Докучаевске.В ее составе слесари, сварщики и инженеры, которые готовят город к отопительному сезону.Специалисты ремонтируют системы теплоснабжения. Кроме того продолжается ремонт в местной музыкальной школе. Строители из Камешковского района уложили плитку в санузлах, обновили перегородки. Также к концу августа владимирские рабочие планируют закончить восстановление 4-ой общеобразовательной школы Докучаевска. Обновлены классные комнаты, фасад и коммуникации.