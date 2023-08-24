Специалисты проекта по профориентации школьников «Билет в будущее» подготовили бесплатный профориентационный курс «Родители в теме».

Специалисты проекта по профориентации школьников «Билет в будущее» подготовили бесплатный профориентационный курс «Родители в теме». Курс подходит для родителей подростков с разным опытом и подходом к воспитанию. Он поможет родителям поддержать и направить ребенка в выборе профессии и образования, а также снизить тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка.Цель курса — передать знания и инструменты, необходимые для поддержки профессионального самоопределения ребенка в современном мире. Курс состоит из коротких видео-уроков, объединенных в пять тематических модулей — теория, практические задания, разбор реальных кейсов. Для родителей также доступны чек-листы, планировщики и памятки. Курс преподают 8 экспертов в области исследования и управления карьерой, аналитики рынка труда, психологи, а также представители коммерческих компаний, университетов и государственных структур.Иван Есин, Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов: «На сегодняшний день проект «Билет в будущее» показывает значимые для нашего общества результаты. Согласно исследованиям, более 60% школьников к 10-11 классу смогли полностью определиться с профессией. Это большой успех ранней профориентации. И тем не менее, разговор о будущем в первую очередь начинается внутри семьи. Выбор профессии — сложен для ребенка, но не менее волнительна тема и для родителей. Цель нашего курса — в первую очередь поддержать родителей и придать им уверенности, а также дать им полезный, понятный и эффективный инструментарий, который поможет им на этапе формирования будущего их детей».Курс для родителей дополняет существующую линейку полезных и бесплатных инструментов, которые доступны после минимальной регистрации по ссылке .В первом модуле разбирается многообразие профессий и современные траектории развития карьеры. Во втором родители узнают о том, какие этапы профессионального самоопределения проходит подросток, как поддержать и помочь ему на этом пути, и что важно знать о подростке родителю и подростку о себе самом для грамотного выбора будущей профессии. Родители подробно изучат тренды и актуальное положение дел на рынке труда в третьем модуле. Они узнают о перспективных профессиях и отраслях экономики, о необходимых навыках, важных для работодателей сегодня, а также о том, какие существуют инструменты для знакомства подростков с профессиями и как корректно говорить с ребенком о будущем.Четвертый модуль касается образовательного ландшафта и рассказывает об основных стратегиях построения образовательной траектории. Модуль в том числе помогает разобраться, как изучать вузы и колледжи, как работать с агрегаторами информации и какими источниками пользоваться, как читать учебные планы и зачем. В рамках завершающего модуля родители получают инструменты для формирования плана действий для поддержки ребенка в самоопределении.Мнением от аудитории родителей по случаю запуска курса поделилась многодетная мама Лидия Валерьевна Рубай, п. Асерхово Собинского района, Владимирской области:«Участие моих детей — Рубай Ульяны, ученицы 7 класса и Игоря, ученика 8 класса — в проекте «Билет в будущее» стало для них нужным и важным опытом. «Билет в будущее» — важный проект, который помог моим детям сделать выбор профессиональной траектории личностного развития. После пройденного тестирования и профессиональных проб мои дети выбрали для себя направления для самореализации — юриспруденцию и педагогику. Такой выбор помог поставить для каждого из них цель в дальнейшем обучении — освоение желаемой профессии. В современном меняющемся мире необходимо максимально осознанно подходить к будущей профессии – «Билет в будущее» это хороший способ сделать правильный выбор.Проект помогает не только школьникам, а ещё и нам, родителям. Вместе с детьми мы проходили профориентационные тесты, которые позволили понять интересы и предпочтения ребёнка. Обучающий курс для родителей это прекрасная возможность получить знания о современном мире профессий и ещё больше, грамотнее помочь детям выбрать кем стать и куда пойти учиться».