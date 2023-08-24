Четыре полосы нового моста через Оку в Муроме выдержали испытания на прочность. По сооружению проехали 15 груженых самосвалов, общей массой более пятисот тонн.

Четыре полосы нового моста через Оку в Муроме выдержали испытания на прочность. По сооружению проехали 15 груженых самосвалов, общей массой более пятисот тонн.Испытания длились два полных дня. Контроль и слежение за поведением опор во время движения транспорта осуществлялось на 25 контрольных точках.Регулярное движение по мосту откроется в сентябре. По нему смогут проехать 40 тысяч автомобилей в сутки.«Муромский мост может выдержать любую нагрузку. Это единственный вантовый мост на протяжении всей скоростной трассы М-12. Длина его 1,4 километра. Напомню, что объект строился по новым технологиям. 34-х парная вантовая система больше, чем на 50 процентов собрана из отечественных компонентов. Так что можно сказать, наш мост экспериментальный», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.