Девушка из Владимира вовлекла в распространение наркотиков свою несовершеннолетнюю...

Девушка из Владимира вовлекла в распространение наркотиков свою несовершеннолетнюю подругу.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области установлено, что с февраля по март 2023 года 19-летняя обвиняемая с целью получения незаконного дохода решила заниматься сбытом наркотических средств. И вовлекла в данную деятельность несовершеннолетнюю знакомую.Через Интернет фигурантка получила сведения о месте хранения оптовой партии наркотического средства, после чего девушки хранили запрещенные вещества в арендуемом помещении в целях их дальнейшей продажи. Однако их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Обвиняемая заключена под стражу, дело передается в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://www.pxfuel.com