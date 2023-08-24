Сейчас для ремонта ищут подрядчиков

Ремонт дорог вне перечня нацпроекта БКД продолжается во Владимире. Об этом сообщается на сайте городской администрации.В этом году на выделенные из областного бюджета 73 млн рублей планируется отремонтировать более 3,5 км дорог.Власти отчитались о проделанной работе и сообщили, что в планы на ремонт внесены еще 15 дорог Владимира, среди которых дороги на улицах 3-й Толмачевский проезд, Большая Московская, Стрелецкая, Суздальская и другие . Сейчас для ремонта ищут подрядчиков.Напомним, в Камешково городских дорог.