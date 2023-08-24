Сейчас для ремонта ищут подрядчиков
Ремонт дорог вне перечня нацпроекта БКД продолжается во Владимире. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
В этом году на выделенные из областного бюджета 73 млн рублей планируется отремонтировать более 3,5 км дорог.
Власти отчитались о проделанной работе и сообщили, что в планы на ремонт внесены еще 15 дорог Владимира, среди которых дороги на улицах 3-й Толмачевский проезд, Большая Московская, Стрелецкая, Суздальская и другие . Сейчас для ремонта ищут подрядчиков.
Напомним, в Камешково городских дорог.