Изуродованную ограду старинной богадельни во Владимире взяли под охрану. На основании заявления об...

Изуродованную ограду старинной богадельни во Владимире взяли под охрану.На основании заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, а также по результатам Научно-экспертного совета по вопросам сохранения культурного наследия.Принято решение о включении объекта «Ограда здания богадельни З.Д. Рахмановой с кованой решёткой», 1907-1917 гг. (г. Владимир, ул. Студеная Гора, д.1 и д.3) в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.Напомним, что на средства и по завещанию З. Д. Рахмановой 22 мая 1907 года владимирское дворянство открыло в этом доме богадельню для бедных дворянок. Богадельня была рассчитана на 25 человек. С приходом советской власти здесь была открыта первая в губернском городе детская больница на 30 коек.В последние годы здание богадельни пустует, а ограда разрушается. Вандалами из нее уже выломано несколько кованых решеток в стиле "модерн".Фото: пресс-служба Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.