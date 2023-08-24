Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом говорят результаты исследования Университета Вирджинии в ..

Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом говорят результаты исследования Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле."Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия", — цитирует результаты эксперимента .Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. При этом почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов склероза.