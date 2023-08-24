Какие школы Владимирской области попали в десятку лучших образовательных учреждений?
Агентство...
Какие школы Владимирской области попали в десятку лучших образовательных учреждений?
Агентство RAEX подготовило рейтинг лучших школ Владимирской области.
На первом место - Промышленно-коммерческиго лицея (Владимир).
На втором месте - гимназия № 6 (Муром).
На третьем месте - школа № 25 (Владимир).
Далее в порядке убывания в рейтинге:
лингвистическая гимназия №23 имени Александра Григорьевича Столетова (Владимир);
гимназия № 3 (Владимир);
школа № 36 (Владимир);
школа №22 имени Героя России Геннадия Николаевича Сергеева (Ковров);
школа № 21 (Владимир);
школа № 13 (Александров);
школа №10 с углублённым изучением иностранных языков (Владимир).
Фото pxfuel.com