Какие школы Владимирской области попали в десятку лучших образовательных учреждений? Агентство...

Какие школы Владимирской области попали в десятку лучших образовательных учреждений?Агентство RAEX подготовило рейтинг лучших школ Владимирской области.На первом место - Промышленно-коммерческиго лицея (Владимир).На втором месте - гимназия № 6 (Муром).На третьем месте - школа № 25 (Владимир).Далее в порядке убывания в рейтинге:лингвистическая гимназия №23 имени Александра Григорьевича Столетова (Владимир);гимназия № 3 (Владимир);школа № 36 (Владимир);школа №22 имени Героя России Геннадия Николаевича Сергеева (Ковров);школа № 21 (Владимир);школа № 13 (Александров);школа №10 с углублённым изучением иностранных языков (Владимир).Фото pxfuel.com