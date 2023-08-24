В ходе проведения СВО героически погиб житель Гусь-Хрустального Иван Майоров.

В ходе проведения СВО героически погиб житель Гусь-Хрустального Иван Майоров. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.Иван родился в 2000 году. Военнослужащий умер во время выполнения боевой задачи. Земляки выражают глубокое соболезнование родным и близким храброго солдата.«Иван Александрович – воин-герой, верный сын своего Отечества. Память о нём будет жить в сердцах всех, кто его знал», - говорится в сообщении пресс-службы.