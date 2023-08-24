Молодые ученые Владимирской области получат гранты на 10 научных исследований. Министерство...

Молодые ученые Владимирской области получат гранты на 10 научных исследований.Министерство образования и молодежной политики Владимирской области подвело итоги ежегодного конкурса на гранты молодым учёным.По итогам конкурса победили представители:- ВлГУ с 5 проектами- Муромского института ВлГУ с 2 проектами- КГТА с 2 проектами- Владимирский филиал РАНХиГС с 1 проектомФонд конкурса составляет 1,135 млн рублей.В числе исследований, которые будут реализованы при областной поддержке:- разработка технологии получения ответственных элементов гидромашин путём биметаллизации лазерной наплавкой;- разработка программного обеспечения для санитарно-технического мониторинга централизованных систем водоснабжения;- электронный транспорт в искусственных метаповерхностях на основе золотых наночастиц и линейно-цепочечного углерода и другие.Фото: https://www.pxfuel.com