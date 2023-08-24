Молодые ученые Владимирской области получат гранты на 10 научных исследований.
Министерство...
Молодые ученые Владимирской области получат гранты на 10 научных исследований.
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области подвело итоги ежегодного конкурса на гранты молодым учёным.
По итогам конкурса победили представители:
- ВлГУ с 5 проектами
- Муромского института ВлГУ с 2 проектами
- КГТА с 2 проектами
- Владимирский филиал РАНХиГС с 1 проектом
Фонд конкурса составляет 1,135 млн рублей.
В числе исследований, которые будут реализованы при областной поддержке:
- разработка технологии получения ответственных элементов гидромашин путём биметаллизации лазерной наплавкой;
- разработка программного обеспечения для санитарно-технического мониторинга централизованных систем водоснабжения;
- электронный транспорт в искусственных метаповерхностях на основе золотых наночастиц и линейно-цепочечного углерода и другие.
Фото: https://www.pxfuel.com