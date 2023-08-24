Кого из советских режиссеров котируют за рубежом больше остальных? Журнал Правила жизни рассказал о самых популярных советских фильмах за границей. Один из любимых отечественных ..

Кого из советских режиссеров котируют за рубежом больше остальных? Журнал "Правила жизни" рассказал о самых популярных советских фильмах за границей.Один из любимых отечественных кинорежиссеров за рубежом — это Андрей Тарковский. Еще британский продюсер Дэнни Бойл называл его "Богом кинематографа". С особым пиететом иностранцы относятся к фильмам "Сталкер", "Солярис" и "Андрей Рублев".При этом не только Тарковский высоко котируется на Западе среди наших режиссеров, отмечает Пятый канал. Военная драма Элема Климова "Иди и смотри" 1985 года, пожалуй, не может оставить кого-либо равнодушным.Самым старым в списке любимых советских фильмов за рубежом смело можно назвать "Броненосец "Потемкин". Он вышел в 1925 году.