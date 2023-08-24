Фанаты расхвалили снимок актрисы, на котором она выглядит необычайно похорошевшей.

Фанаты расхвалили снимок актрисы, на котором она выглядит необычайно похорошевшей.Елена Яковлева начала свою творческую карьеру еще в начале 80-х. А сегодня ее имя знакомо без преувеличения каждому российскому зрителю. На счету артистки более 100 киноролей и столько же ярких героинь. Однако она не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает радовать своих многочисленных поклонников новыми работами.В свои 62 года Яковлева может похвастаться не только внушительной копилкой профессиональных достижений, но и прекрасной формой. Актриса очень хорошо выглядит, о чем ей не забывают напоминать преданные фанаты. Со стороны кажется, что годы над звездой совершенно не властны. Последнее фото, опубликованное в ее фан-аккаунте в социальных сетях, в очередной раз это доказало.На странице, созданной поклонниками артистки, появился новый снимок с ее участием. Фотограф запечатлел, как Елена Яковлева сидит на скамейке, держа в руках веточку с пожелтевшими листьями, и смотрит в небо. Кадр получился по-осеннему уютным. Для фотосессии актриса примерила нежный образ, состоящий из юбки и блузки бежевого цвета. Женственный наряд дополнили ярко-красные туфли на каблуке.Помимо атмосферы, которую фотографу удалось передать очень точно, особое внимание привлекает внешний вид актрисы. На фото Елена Яковлева выглядит помолодевшей красавицей. Некоторые подписчики это заметили и не смогли сдержать своих чувств."Красотка", "Неземная женщина", "Роскошная и обворожительная", "Елена прекрасно выглядит", – восхитилась публика в комментариях.Ранее "Дни.ру" о том, что превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу.