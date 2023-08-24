При одобрении закона медали начнут вручать в 2023 году

Новую награду для педагогов предлагает ввести правительство Владимирской области.Как сообщает в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев, новую награду работникам сферы образования могут начать вручать уже в этом году.Проект закона об учреждении медали «Педагогическая слава земли Владимирской» уже внесен в региональное Заксобрание.Кроме того, в Год педагога и наставника вдобавок к медали предусмотрена премия.Напомним, ведущие владимирские предприятия «Билет в будущее».