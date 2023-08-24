Экс-гитариста группы Алиса не могут найти.

Экс-гитариста группы "Алиса" не могут найти.Музыкант Андрей Шаталин – создатель группы "Демокритов колодец" и один из основателей группы "Алиса". Сегодня стало известно о том, что гитарист пропал без вести в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.Шаталина ищут уже два дня. Музыкант ушел во вторник утром, 22 августа. На данный момент поиском занимается в том числе отряд "ЛизаАлерт" – добровольческое некоммерческое общественное объединение.По Сети с молниеносной скоростью разлетелись ориентировки на Шаталина. Волонтеры указали 175-сантиметровый рост музыканта, его худощавое телосложение, а также зеленый цвет глаз. Андрей был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки.Информацию, которая поможет в поиске основателя группы "Алиса", можно сообщить по телефонам +7 911 778 71 38 (инфорг Евгения), 8 800 700 54 52 или 112.Андрей Шаталин родился в апреле 1960 года в Красноярске. В 1980-м он поступил на строительный факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. Также работал на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В 1981-м основал группы "Демокритов колодец" вместе со студентами железнодорожного института, а через два года стал гитаристом группы "Алиса".