Спортсмен Роман Костомаров принимает участие в шоу Ильи Авербуха.

Спортсмен Роман Костомаров принимает участие в шоу Ильи Авербуха.Полгода Роман Костомаров боролся с тяжелой болезнью, которая отняла у него стопы и кисти рук. Но перенесший ампутацию фигурист, очевидно, намерен вернуться к прежней жизни. Спортсмен использует протезы, которые помогают ему продолжать заниматься любимым делом.Пока Костомаров не надевал коньки, но он уже вышел на лед. 22 августа он появился на премьере шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. 46-летний фигурист выходит в конце номера своей жены Оксаны Домниной, прилюдно ее обнимает и уводит ее со сцены. Появление Романа – часть шоу, которая заставила зрителей громко аплодировать и прослезиться.Костомаров произвел фурор, поэтому он готовится снова выйти на лед. По словам Авербуха, Роман будет выходить к зрителям шоу до 30 сентября. Также Илья дал понять, что возращение пережившего тяжелый период спортсмена – обоюдное решение. А Домнина очень рада, что рядом с ней в Сочи вся семья.Ранее Роман Костомаров сообщил, что получил новые "ноги". Спортсмену пришли стопы, которые позволяют ему бегать. Фигурист очень долго ждал этого момента, поэтому ему не терпелось поделиться радостью. Подробнее об этом "Дни.ру".