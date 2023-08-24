Об этом сообщил управляющий региональным Отделением Социального фонда России Антон Курбаков. Речь о традиционном перерасчёте страховых пенсий для работавших в 2022 году. Он происходит в

Об этом сообщил управляющий региональным Отделением Социального фонда России Антон Курбаков. Речь о традиционном перерасчёте страховых пенсий для работавших в 2022 году. Он происходит в августе. «В регионе последний день выплаты пенсий и пособий, в том числе работающим владимирским пенсионерам, – 25 августа. Корректировка выплат коснулась всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за