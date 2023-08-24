Предприятия быстрого питания во Владимире, где люди покупали шаурму и отравились, закрыли на срок от 80 до 90 дней.

Предприятия быстрого питания во Владимире, где люди покупали шаурму и отравились, закрыли на срок от 80 до 90 дней. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Ранее «АиФ» сообщал, как , приобретённой в торговых точках областного центра.После этого специалисты надзорного ведомства осуществили внеочередные проверки организаций быстрого обслуживания и выявили нарушения санитарных требований. А 23 августа районные суды города Владимира приняли решение о приостановлении деятельности предприятий.