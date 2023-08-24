Поставщик мяса для шаурмы, которой отравились жители Владимира, признал свою вину Шаурма массового...

Поставщик мяса для шаурмы, которой отравились жители Владимира, признал свою винуШаурма массового поражения. В Ленинском районном суде выбирали меру пресечения для поставщика некачественно мяса для шаурмы. На заседании побывала Ангелина Свищ.Под конвоем и в наручниках изготовитель начинки для шаурмы-47-летний житель Москвы Арам Шаманян. Он покупал замороженное куриное мясо в супермаркете, мариновал его и привозил во Владимир.Арам Шаманян, подозреваемый:- Я осознаю, что совершил правонарушение, но я не преступник по сути своей, поэтому прошу суд рассмотреть, избрать меру пресечения более мягкую, чем нахождение под арестом.Следователи настаивают на содержании подозреваемого в СИЗО. Во взятых образцах сырого мяса были обнаружены бактерии- сальмонеллы и стафилококки. Индивидуальные предприниматели закупали куриную начинку без каких либо сопроводительных документов.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- По версии следствия, подозреваемый доставлял в пункты питания на территории г. Владимира мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, переработка которой осуществлялась с грубыми нарушениями санитарных норм.По данным регионального Минздрава, всего с отравлением было госпитализировано 67 человек, в том числе 16 детей. При этом пострадавших было намного больше- многие просто не обращались за помощью в больницу.- Мы с мужем гуляли вечером на Тракторной, где детская площадка с ребенком, и он решил сходить за шаурмой и сказал, что отстоял самую длинную очередь. Там две каких-то шаурмичных. Выбрал, где народу побольше. Значит, там повкуснее.В инфекционное отделение шестой больницы в Юрьевце поступили 26 человек. Одного пострадавшего уже выписали, состояние других у врачей в настоящий момент опасений не вызывает.Людмила Соасеп, заведующая инфекционным отделением больницы №6 г. Владимира:- 90% все таки заканчивается выздоровлением и в зависимости от того, когда пациенты поступают. Если, конечно, пациенты начинают заниматься самолечением дома и принимают антибактериальные терапии, только потом к нам поступают, тогда это сложнее всего выявить.Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сегодня обсуждали и на оперативном совещании с губернатором. Александр Авдеев отметил, что массовое отравление - последствие "надзорных каникул" в стране, когда надзорные органы не могут в полную силу заниматься профилактикой.В итоге, по решению суда Арам Шаманян помещен под домашний арест на два месяца. Облегчающими обстоятельствами для суда стали больная мать, несовершеннолетняя дочь и хорошая характеристика от соседей.Все ларьки, которые торговали опасной шаурмой закрыты и опечатаны. По решению суда их работа приостановлена на три месяца. Владельцы заведений привлечены к административной ответственности.Ангелина Свищ, Анастасия Сахарова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"