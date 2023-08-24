Певица Анна Семенович неожиданно предстала в новом амплуа.

Певица Анна Семенович неожиданно предстала в новом амплуа.Анна Семенович в рамках Московского урбанистического форума освоила новую профессию. Певица на время предстала в качестве регистратора браков. Она поженила 12 пар и, конечно, исполнила для них песню. Об этом сообщает .Исполнительница рассказала изданию царящем на мероприятии океаном любви и море улыбок. По словам Семенович, ее выполнила благую миссию и очень рада, что произнесла "Я объявляю вас мужем и женой". Певица призналась, что в тот момент очень волновалась. "Приятное ощущение", – поделилась эмоциями знаменитость.Семенович считает разные взгляды на бракосочетание нормой. Она убеждена, что показателем готовности пары узаконить свои отношения является, кроме любви, стремление завести детей. При этом Анна не разделяет мнения о том, что для свадьбы бывает рано или поздно. Мол, вступать в брак нужно тогда, когда есть любовь. Нет разницы, сколько человеку лет. Можно жениться и в 20, и в 30, и в 40 лет, отметила звезда.Напомним, 43-летняя Анна Семенович никогда не была замужем, хотя имела немало партнеров. Певица на всякий случай заморозила яйцеклетки. Теперь она может обзавестись ребенком в любом возрасте.