Прокуратура во Владимирской области добивается обеспечения бесплатными лекарствами больного с...

Прокуратура во Владимирской области добивается обеспечения бесплатными лекарствами больного с мышечной атрофией.Прокуратурой Судогодского района установлено, что заявителю установлен диагноз «ассоциированная спинальная мышечная атрофия», он является инвалидом 3 группы и имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение по региональной льготе. По жизненным показаниям он нуждается в постоянном патогенетическом лечении дорогостоящим лекарственным препаратом, который вводится интратекально и должен предоставляться бесплатно.Органами системы здравоохранения необходимым лекарством он не был обеспечен, что послужило основанием для обращения за помощью в органы прокуратуры.В Судогодский районный суд направлено исковое заявление, восстановление нарушенных прав - на контроле прокуратуры района.Фото: https://www.pxfuel.com