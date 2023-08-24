Зафиксирован рост интереса работодателей к кандидатам старшего возраста. Об этом сообщил генеральный директор сервиса Работа.ру Александр Ветерков. Информацию подтвердила главный ..

Зафиксирован рост интереса работодателей к кандидатам старшего возраста. Об этом сообщил генеральный директор сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.Информацию подтвердила главный эксперт hh.ru, эксперт по рынку труда Наталья Данина. "По данным hh.ru, наиболее активно соискателей в пенсионном возрасте приглашают на вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала, в сферы транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, на производство и сервисное обслуживание, а также на работу в сфере финансов и бухгалтерии", — цитирует ее .