С 2 сентября в Суздале откроются платные парковки, рассчитанные на 850 автомобилей.

С 2 сентября в Суздале откроются платные парковки, рассчитанные на 850 автомобилей. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу районной администрации.600 мест будут находиться в районе Красной площади, на улицах Ленина, Энгельса, Пушкарской, Васильевской и Виноградова. Ещё 250 автомобилей смогут припарковаться на двух спецплощадках возле Покровского монастыря и на Виноградова.Отмечается, что час стоянки днём обойдётся автомобилистам в 50 рублей, по выходным и в праздники – в 100 рублей. Предусмотрена и посуточная тарификация, а также льготы для местных жителей.Данная мера вводится в преддверии 1000-летия Суздаля, призвана повысить безопасность дорожного движения и увеличить собственные доходы города.