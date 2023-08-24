Смотрите Вести в 9.00: поставщик мяса для шаурмы, которой отравились более сотни владимирцев,...
Смотрите "Вести" в 9.00: поставщик мяса для шаурмы, которой отравились более сотни владимирцев, попросил снисхождения.
Дело о шаурме
Поставщик мяса для шаурмы, которой отравились более сотни владимирцев, попросил снисхождения. Какое решение принял суд?
Прогиб засчитан!
- Самосвалы встали на контрольные точки. Специалисты "Автодора" проверили , насколько прочен новый мост через Оку.
Встают на крыло
- И дрон -камикадзе владимирских студентов.