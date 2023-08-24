Агентство RAEX выяснило, сколько воспитанников образовательных учреждений зачисляют в престижные вузы страны.

Агентство RAEX выяснило, сколько воспитанников образовательных учреждений зачисляют в престижные вузы страны.По данному рейтингу в ТОП-10 школ 33-го региона вошли Промышленно-коммерческий лицей, Лингвистическая гимназия №23, Гимназия № 3, школы №10, № 21, № 25 и № 36 Владимира. Также в десятке лучших находятся гимназия № 6 Мурома, ковровская школа №22 имени Героя РФ Г.Н. Сергеева и школа № 13 города Александрова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.