Стало известно будет ли сухим и теплым бабье лето во Владимирской области. Облачная погода...

Стало известно будет ли сухим и теплым "бабье лето" во Владимирской области.Облачная погода продержится весь день, предупредили синоптики. Без осадков.Воздух прогреется до 18 градусов.Ветер слабый, максимум 22 метра в секунду.Атмосферное давление колеблется от 748 до 749 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ старину заметили, если в этот день дождливо – бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная – следует ждать хорошего урожая белых грибов.С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.Фото: https://www.pxfuel.com