Стало известно насколько сухим и теплым будет бабье лето во Владимирской области.
Облачная...
Стало известно насколько сухим и теплым будет "бабье лето" во Владимирской области.
Облачная погода продержится весь день, предупредили синоптики. Без осадков.
Воздух прогреется до 18 градусов.
Ветер слабый, максимум 22 метра в секунду.
Атмосферное давление колеблется от 748 до 749 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В старину заметили, если в этот день дождливо – бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная – следует ждать хорошего урожая белых грибов.
С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.
Фото: https://www.pxfuel.com