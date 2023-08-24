Управляющая компания заплатит за разбитый упавшей веткой автомобиль во Владимирской...

Управляющая компания заплатит за разбитый упавшей веткой автомобиль во Владимирской области.Александровским городским судом установлено, что во время сильного ветра на автомобиль во дворе многоквартирного жилого дома упала ветка сухого дерева, транспортному средству были причинены повреждения.Жители дома неоднократно обращались в управляющую компанию с заявлениями о необходимости проведения кронирования и удаления произрастающих на придомовой территории многоквартирного дома аварийных деревьев. А также с жалобами на бездействие в администрацию Александровского района Владимирской области, Александровскую городскую прокурату и в Инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской области. Несмотря на решение общего собрания собственников и выдаче ООО «Потенциал» порубочного билета, ничего так и не было спилено.Заявление о возмещении ущерба было оставлено УК без внимания. Однако экспертиза установила, что отсутствие кронирования и обрезки послужило причиной отлома ветки дерева.Судом иск о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: https://www.pxfuel.com