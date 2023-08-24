Ставший популярным долгосрочный проект «Кремль в гостях у кремля», инициированный музеем-заповедником «Александровской слободе», продолжается.

Ставший популярным долгосрочный проект «Кремль в гостях у кремля», инициированный музеем-заповедником «Александровской слободе», продолжается. К новому учебному году здесь открылась выставка «Великий Новгород. Берестяные грамоты» из коллекции Новгородского музея-заповедника. В двух выставочных залах на подлинных экспонатах XI-XIV вв. показаны разные стороны жизни средневекового города: официальная, торговая, бытовая, отдельное внимание – роли женщин и занятиям детей.Концепция выставки в том, чтобы показать историю средневекового Новгорода через людей, через их вещи. Благодаря работе археологов и реставраторов обнаруженные предметы и берестяные грамоты «возвращают жизнь» людей XI в., после которых сменились уже сотни поколений» - рассказала Олеся Александровна Рудь, зам. гендиректора Новгородского музея-заповедника.Например, детская тема будет раскрыта по нескольким ключевым направлениям: как одевались, играли и учились маленькие новгородцы. Кстати, последнее особенно актуально для наступающего школьного сезона!Методика и результаты обучения на экскурсии по выставке уделено особое внимание. Ведь современным детям очень интересны параллели, благодаря которым можно «откатиться» на 1000 лет назад! При столь наглядной «живой» истории и школьный материал по Древней Руси усвоится и запомнится намного лучше. «О науке обучения грамоте в XI в. расскажет цера – дощечка, покрытая воском. По сути, это средневековая «вечная» тетрадь, которая помещалась на ладонь. По ней «царапали» специальным писалом. Один конец у него был острым, а другой заканчивался миниатюрной лопаточкой, которой на воске затирали написанное. Слой воска можно было поновить, а для сохранности цера имела даже обложку. Но обложки археологи находят значительно реже. (Видимо, средневековые «школяры», как и современные, их часто портили и теряли)», - поделилась научный сотрудник музея Елена Лихонина. А еще порою на уроках дети скучали, поэтому помимо букв и азов делового письма на дощечках могут встретиться простенькие сюжетные рисунки. В этой связи «прославился» семилетний Онфим, который жил в XI в. в Новгороде. Он «скопом» потерял свои рисунки и записи, благодаря чему ученые получили представление о жизни и обучении мальчика.Но главными экспонатами безусловно стали настоящие берестяные грамоты – их на выставке больше 20 и каждая сопровождается переводом! Как письменные источники – они поистине бесценны. Ведь из них можно почерпнуть сведения, которые не попали в официальные документы и летописи (здесь описывались государственные события – рождение у князя сына, война, эпидемия, большие пожары и т.д.). Бытовая сторона жизни «оставалась за кадром». Вот она-то и фиксировалась на бересте: обычная переписка купцов, духовных лиц, детей, женщин – общение, наполненное эмоциями и деталями, погружает в эпоху Древней Руси. Тут же записки для памяти, долговые расписки, завещания, учебные задачки и многое другое. Любопытно, что почерки на грамотах тоже различаются, как и на современной бумаге: широкий размашистый – военного донесения, написанного сильным мужчиной, тонкое каллиграфическое письмо – священнослужителя. Интересны сами тексты, в которых обсуждаются сиюминутные дела и происшествия, даются поручения и наставления.Уникальна и методика сохранения берестяных грамот, которые имеют свойство при высыхании скручиваться и крошиться. Найденные записи вымачивают в специальном растворе, промывают и высушивают расправленными между стекол, оставляя их в таком виде насовсем.Кстати, для археологических изысканий очень благоприятен новгородский прохладный климат с влажным культурным слоем, который хорошо сохраняет в бескислородном пространстве уникальные памятники из органических материалов: бересты, кожи, кости, дерева.Зав.методическим отделом музея Екатерина Копейкина поделилась: «Мы сами с большим интересом изучали материал к выставке, чтобы подготовить для ребят экскурсию. Ведь это часть школьной программы, которая отправляет нас к самым истокам русской культуры и письменности. Выставка свидетельствует о неожиданно высоком уровне грамотности того времени. Кстати, наши экскурсанты с удовольствием «вживаются» в роль школьника XI столетия благодаря интерактиву – для этого у нас есть и цера, и писало. Нам действительно важно, чтобы у ребят сложилось полное и объемное впечатление о жителях новгородской республики, а средневековый человек, от которого нас отделяет 10 веков, стал ближе и понятнее».